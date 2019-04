Mark Lennihan/AP Photo Apple é processada por reconhecimento facial em lojas

Um homem de 18 anos de Nova York entrou com processo contra a Apple, acusando o software de reconhecimento facial usado nas lojas da empresa de confundi-lo com um ladrão.

Ousmane Bah foi preso pela polícia de Nova York em 29 de novembro do ano passado, acusado de roubar produtos em lojas de Boston, Nova Jersey, Delaware e Manhattan.

Segundo Bah, uma carteira de motorista provisória que continha seu nome, endereço, e outros detalhes pessoais, mas não sua foto havia, sido apresentada pelo verdadeiro ladrão em uma de suas incursões nas lojas da Apple.

A Apple passou, então, a usar os dados do documento para identificar o bandido por meio de reconhecimento facial. O problema é que a empresa teria associado os dados do documento com fotos de Bah, e não com a face do verdadeiro criminoso.

Ao comparar as imagens das câmeras de segurança com Bah, a polícia de Nova York afirmou que o verdadeiro suspeito não se parecia em nada com o homem que haviam prendido. Dos quatro processos, apenas o de Nova Jersey ainda não foi arquivado.

Bah alega que a Apple poderia ter evitado o erro e que passou o último ano com medo de ser preso novamente. Por esse motivo, ele pede US$ 1 bilhão em indenização. A Apple não comentou o caso.