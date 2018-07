Reuters A Apple reconheceu na semana passada pela primeira vez em detalhe que atualizações do sistema operacional divulgadas desde o ano passado para iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 7 incluíram um recurso para “suavizar” a fonte de alimentação das baterias

A Imagination Technologies, empresa britânica que cria tecnologias para chips gráficos, anunciou nesta quinta-feira, 22, que está à venda. A notícia acontece apenas 80 dias depois que a empresa foi dispensada pela Apple, sua principal cliente – a dona do iPhone vai parar de usar a tecnologia da Imagination em prol de desenvolvimento próprio de patentes.

A dispensa aconteceu em 3 de abril: na época, a Apple disse que deixaria de usar a tecnologia da Imagination em até 15 meses. De lá para cá, a Imagination perdeu 70% do seu valor de mercado. Fundada em 1985 e com capital aberto desde 1994, a Imagination viu suas ações subirem 21% após o anúncio de que estava à venda. Com a valorização, a empresa alcançou valor de mercado de US$ 425 milhões.

"O conselho da Imagination decidiu que vai começar um processo formal de venda e está em conversas com potenciais compradores", disse a empresa ao anunciar suas intenções.

Entre as candidatas a comprarem a empresa estão grupos como Intel, Qualcomm, Mediatek e também empresas chinesas. Analistas não descartam que a própria Apple poderia se interessar pelo negócio.