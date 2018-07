REUTERS

A Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, anunciou nesta terça-feira, 13, que revendeu a marca CCE para a família Sverner, antigos donos da marca. Em nota, a empresa afirmou que a venda é “parte de seus esforços para aprimorar sua eficiência operacional e a rentabilidade do negócio de PCs globalmente e no Brasil”.

A Lenovo e a CCE chegaram a um acordo sobre a revenda da marca aos antigos controladores em agosto. Com a mudança, a família Sverner volta a ser proprietária da marca e de seis fábricas da CCE localizadas na Zona Franca de Manaus. A Lenovo irá manter a fábrica localizada na cidade de Itu, no interior de São Paulo.

A Digibras Participações, controlada pela família Sverner, vendeu a CCE para a Lenovo em 2012 por R$ 300 milhões. Na época da aquisição, a estratégia da empresa chinesa era de ampliar sua participação no mercado de computadores no Brasil e desbancar a Positivo Informática, que liderava as vendas.

A integração entre as duas empresas teve bons resultados. Nos primeiros meses de 2013, a Lenovo investiu R$ 100 milhões para modernizar as instalações das sete fábricas da CCE em Manaus e em São Paulo. A empresa anunciou uma linha de smartphones e tablets, além de TVs, com a marca CCE no mercado brasileiro e executivos afirmavam ter planos para a marca no futuro.

Procurada, a assessoria da Lenovo afirmou que representantes da Lenovo e da CCE não vão comentar o assunto. Além disso, ainda não há informações sobre a atuação da CCE no mercado depois da decisão.