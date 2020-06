FAcebook/Estadão Chris Cox começou a trabalhar no Facebook em 2005 e saiu no ano passado após 13 anos de empresa

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 11, o retorno de Chris Cox à empresa, no cargo de diretor de produtos. Cox era responsável pela área até março de 2019, quando saiu da empresa por divergências com o presidente e fundador Mark Zuckerberg - na época, ele era considerado o 'número 3' da empresa, abaixo apenas do próprio Zuckerberg e de Sheryl Sandberg. A informação foi divulgada na rede social.

Cox começou a trabalhar no Facebook em 2005 como engenheiro de software antes de assumir a divisão de produtos e foi um dos responsáveis pelo design do feed de noticias original da rede social. Em 2008, se tornou supervisou de produtos, área em que trabalhou com os conteúdos da época e, mais tarde, com Instagram, WhatsApp e Messenger.

"O Facebook e nossos produtos nunca foram tão relevantes para o nosso futuro", disse Cox em um anúncio anunciando seu retorno. "É também o lugar que eu conheço melhor, e o melhor lugar para eu arregaçar as mangas e cavar para ajudar."