O serviço de streaming de música Rdio começou nesta segunda-feira, 23, a encerrar as assinaturas dos usuários. A empresa, que está neste mercado há cinco anos, declarou falência na semana passada e anunciou a venda de seus ativos para o serviço de rádio online Pandora.

Em um post publicado no blog oficial do serviço, o Rdio informou que os clientes poderão usar o serviço apenas até a próxima data de pagamento. Depois disso, apenas a versão gratuita do app — que conta com anúncios — continuará ativa. A empresa também não aceitará novos pedidos de assinatura.

“Entraremos em contato por e-mail no futuro com mais detalhes, incluindo a data exata para o fim do serviço do Rdio, assim como informações sobre como exportar seus dados do Rdio, incluindo suas playlists e favoritos. Nosso objetivo é fazer com que essa transição seja o mais suave possível”, escreveu a equipe da empresa, no blog.

Ainda não ficou claro quais serão os próximos passos da empresa, nem o que a Pandora irá fazer com o serviço de streaming, que foi comprado por mais de US$ 75 milhões.

O Rdio surgiu dois anos depois do Spotify e tentou abocanhar o mercado do concorrente sueco. Entretanto, a empresa norte-americana não obteve êxito e registrou alcance menor que o planejado. O Rdio está presente, atualmente, em 85 países, mas não há informações sobre o número total de usuários.

Abrindo a caixa. A Pandora é um serviço de rádio online e funciona, por enquanto, apenas nos EUA, Austrália e Nova Zelândia. A empresa oferece um serviço de streaming personalizado — até por isso se denomina rádio online — e pretende unir o mundo virtual e físico da música.

O Pandora permite que os usuários criem listas de reprodução, assim como em outros serviços de streaming. A cada nova música, o usuário pode dizer se gostou ou não, o que ajuda o algoritmo do serviço a entender melhor o gosto do cliente. Entre as opções, há um plano gratuito — e que exibe publicidade— e outro pago, que não inclui anúncios.

Com a compra do Rdio, o Pandora poderá aumenta sua presença pelo mundo, além de incorporar a tecnologia e as patentes registradas pela equipe do serviço. Segundo o Pandora, funcionários do Rdio serão incorporados à empresa, embora o presidente do Rdio, Anthony Bay, já ter anunciado sua saída.