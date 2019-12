Danish Siddiqui/Reuters O TikTok desenvolveu uma base de usuários especialmente engajada entre os adolescentes norte-americanos.

O popular aplicativo chinês TikTok está sendo acusado de transferir dados privados de usuários para servidores na China – o app é alvo de um processo coletivo, liderado por um estudante universitário da Califórnia. As alegações podem aprofundar problemas legais do TikTok: a empresa já está enfrentando uma investigação de segurança nacional do governo dos EUA sobre preocupações com armazenamento de dados e possível censura de conteúdo político sensível.

A ByteDance, empresa dona do TikTok, afirma que não armazena dados pessoais em seu país de origem. O processo alega que o app chinês “secretamente coletou e transferiu para servidores na China grandes quantidades de dados privados e identificáveis de usuários”.

De acordo com os documentos, o TikTok transferiu dados de usuários para dois servidores na China - bugly.qq.com e umeng.com - até abril de 2019, incluindo informações sobre o dispositivo do usuário e quaisquer sites que o usuário tenha visitado.

Apesar de ser um app chinês, o TikTok desenvolveu uma base de usuários especialmente engajada entre os adolescentes norte-americanos.

Representantes do TikTok não responderam de imediato a um pedido de comentário sobre as alegações, mas sustentaram que a empresa armazena todos os dados de usuários dos Estados Unidos nos EUA, com backups em Cingapura.