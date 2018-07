AFP

O aplicativo Messenger, do Facebook, ultrapassou 800 milhões de usuários, disse a companhia nesta quinta-feira, 7. De acordo com a empresa de pesquisa Nielsen, o Messenger foi o app que teve crescimento mais rápido em 2015.

Isso significa que o Messenger, que o Facebook criou como um aplicativo independente em 2014, tem mais usuários mensais ativos do que os concorrentes Snapchat e Viber, mas ainda defasado em relação aos 900 milhões que utilizam o Whatsapp, também detido pelo Facebook.

O WhatsApp foi o primeiro dos aplicativos a permitir que as pessoas enviem e recebam mensagens de texto gratuitamente em smartphones, escapando de encargos de rede. Os usuários do Messenger podem trocar mensagens, mas o aplicativo também oferece chamadas gratuitas de vídeo e alguns serviços corporativos.

“Uma das coisas que nós temos que trabalhar este ano é esta percepção ou mentabilidade de que o Messenger é apenas para falar com seus amigos do Facebook”, disse o diretor do Messenger, David Marcus, em entrevista nesta quarta-feira.

O Facebook planeja fazer dinheiro com publicidade no Messenger, mas não disse quando fará isso. A maior rede social do mundo, que tem 1,55 bilhão de usuários, obtém dinheiro vendendo anúncios que aparecem na timeline das pessoas.

