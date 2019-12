Aplicativo de mensagens foi criado no início deste ano nos Emirados Árabes

O jornal americano The New York Times revelou, neste domingo, 22, que o aplicativo de mensagens ToTok é uma ferramenta de espionagem do governo dos Emirados Árabes Unidos. O aplicativo, muito popular no país, teria sido criado para o benefício das autoriadades de inteligência e usado para rastrear conversas dos usuários.

Lançado no ínicio deste ano, o ToTok já foi baixado por milhões de pessoas no país e, na última semana, entrou na lista também dos aplicativos mais baixados nos Estados Unidos. Nos Emirados Árabes, aplicativos de mensagens como Skype e WhatsApp são parcialmente bloqueados e o ToTok surgiu com a promessa de chamadas "rápidas, gratuitas e seguras".

Entretanto, segundo a reportagem do The New York Times, baseada em documentos confidenciais de oficiais de inteligência dos Estados Unidos e de suas próprias análises, o aplicativo tem sido uma rede de espionagem direta no monitoramento de dados de seus usuários.

"Há uma beleza nessa abordagem", relatou ao Times o pesquisador de segurança Patrick Wardle, que conduziu uma análise forense independente do ToTok. "Você não precisa invadir as pessoas para espioná-las se conseguir que as pessoas baixem de bom grado esse aplicativo para o telefone. Ao fazer upload de contatos, bate-papos por vídeo, localização, de que mais inteligência você precisa?”.

O jornal ainda revelou que a Breej Holding, empresa que administra o ToTok, pode ser fachada da empresa de segurança cibernética de Abu Dhabi DarkMatter. A plataforma estaria também conectada à Pax AI, empresa de mineração de dados dos Emirados Árabes Unidos.

“[Enquanto] o FBI não comenta sobre aplicativos específicos, sempre queremos garantir que os usuários estejam cientes dos riscos e vulnerabilidades em potencial que esses mecanismos pode posar", informou um porta-voz da agência americana de investigação à Times. Tanto o Google quanto a Apple já retiraram o ToTok de suas lojas de aplicativos. A recomendação de analistas de cibersegurança é que você deve desinstalar desde já o app de seu celular, caso o tenha feito.