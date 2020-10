Arnd Wiegmann/Reuters Os novos recursos do buscador do Google serão disponibilizados nos próximos meses aos usuários

O buscador do Google receberá novas ferramentas de inteligência artificial nos próximos meses. Em transmissão online nesta quinta-feira, 15, a empresa anunciou melhorias em algoritmos que vão permitir que o buscador responda com mais exatidão às perguntas do usuários, e também apresentou atualizações do seu recurso de realidade aumentada Google Lens.

Entre as principais novidades, uma que pode ajudar muito os estudantes é a de resolução de problemas matemáticos. Com a ajuda do Google Lens, ferramenta de realidade aumentada da empresa, o usuário poderá apontar a câmera do celular para uma fórmula matemática e obter depois pelo buscador a resposta para a equação. Será possível usar esse recursos também para tarefas de outras áreas, como química e física.

Outro recurso vai ajudar quem tem memória ruim para títulos de música: agora, será possível cantarolar para o Google Assistant para descobrir o nome de uma música.

Uma das melhorias no buscador tem como objetivo atender às perguntas feitas com erros de digitação. Segundo a empresa, 1 em cada 10 pesquisas na plataforma possuem erros, o que pode prejudicar os resultados no buscador. O novo algoritmo da empresa usará uma rede neural com 680 milhões de parâmetros para entender melhor o contexto de cada pesquisa.

Uma outra atualização de inteligência artificial do Google vai permitir que o buscador ofereça respostas mais exatas para perguntas muito específicas ou muito amplas. Se você fizer uma pesquisa específica como “As minhas janelas têm filtro UV?”, a plataforma vai sinalizar em qual parte exatamente de cada conteúdo está a resposta para a pergunta.

O Google também apresentou uma solução para o usuário acessar rapidamente conteúdos em vídeos: a plataforma usará um sistema de reconhecimento computacional e voz para marcar momentos nos vídeos, como se fossem capítulos de um vídeo. Então, se o conteúdo que você busca está somente no sétimo minuto do vídeo, você poderá identificar a parte exata que te interessa e pular até ela.

Recursos de compras e locais também ganham novas funções

Acompanhando o crescimento do comércio eletrônico nos últimos meses, o Google também anunciou novos recursos para compras. Um deles é uma ferramenta que permite que você clique em uma imagem e em seguida encontre produtos relacionados, que seguem o mesma cor e estilo, por exemplo. Outra novidade é a exibição de itens em 3D, para o comprador visualizar o produto com mais detalhes antes de comprá-lo — na apresentação, o Google mostrou o uso dessa ferramenta na compra de um carro.

E uma função útil em tempos de pandemia: com a nova atualização do buscador, será possível ver diretamente no mapa se determinado estabelecimento ou local está lotado ou não. Até então, para visualizar a lotação de um restaurante, praia ou parque, era preciso fazer uma busca sobre o local.

O Google tradicionalmente revela as novidades de seus sistemas na conferência Google I/O, em maio. Porém, neste ano, o evento foi cancelado por conta da pandemia do novo coronavírus.