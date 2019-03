Twitter O Twitter vai desenvolver novos recursos para a câmera nos próximos meses

A rede social Twitter lançou nesta quarta-feira, 13, uma nova atualização da câmera do aplicativo para facilitar o compartilhamento de imagens e vídeos na plataforma. Para usar a câmera, basta deslizar a tela inicial para a esquerda. O recurso já está disponível no mundo todo tanto no sistema iOS, da Apple, como no Android, do Google.

Além de fotos, os usuários podem fazer vídeos de até dois minutos — para gravar, basta apertar e segurar o botão da câmera. A atualização também permite gravações de vídeos ao vivo diretamente pelo Twitter. A nova câmera, entretanto, não permite que usuários façam o upload de imagens que já estão no smartphone — essa função continua disponível no espaço para escrever tuítes.

O objetivo do Twitter é encorajar os usuários a registrarem mais imagens pelo próprio aplicativo da rede social. “O Twitter é o melhor lugar para ver e falar sobre o que está acontecendo, e temos trabalhado para desenvolver recursos que tornem isso ainda mais fácil. Com essa atualização, os usuários poderão capturar momentos com mais rapidez, atingindo uma audiência interessada em acompanhar e conversar sobre aquilo em tempo real”, disse Keith Coleman, vice-presidente de produtos do Twitter, em comunicado à imprensa.

Novo visual. As imagens feitas com a nova câmera aparecem de uma forma customizada no feed: o escrito aparece em cima da foto, em uma caixa colorida — o usuário pode escolher a cor que preferir. Além disso, é possível inserir localização e hashtags, que também aparecem em cima da imagem.

A atualização e o novo visual das imagens no feed deve aumentar a quantidade de imagens compartilhadas na plataforma, já que, até então, a câmera do Twitter era pouco usada pelos usuários. O design lembra bastante o Instagram, que aposta em visuais diferentes para as imagens dentro da plataforma.

É uma mudança significativa para a rede social, que sempre priorizou o texto, mesmo que em poucos caracteres. De acordo com o site The Verge, o vice-presidente de produtos do Twitter afirmou que a empresa vai desenvolver novos recursos para a câmera nos próximos meses.