WhatsApp Atualização traz novas funções para facilitar o envio e o recebimento de mensagens de voz no app

Os dias de malabarismos entre áudios de uma conversa e mensagens de outra no WhatsApp ficaram para trás. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 30, recursos que vão permitir navegar pelo app com mais facilidade, mesmo que um áudio esteja em reprodução. A mudança, já vista na versão web, começa a chegar nos aplicativos nesta semana.

Alguns usuários, porém, já podem encontrar algumas das ferramentas no app, mas é preciso atualizar a plataforma para a versão mais recente na loja de aplicativos. A novidade está disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS, da Apple.

Entre as funções, a mais esperada é a possibilidade de continuar ouvindo um áudio mesmo que o usuário entre em conversas diferentes no app. Agora, é possível ver uma tarja na parte superior da tela, que indica o áudio que está sendo ouvido e os comandos para pausar e reiniciar a reprodução.

Ainda, nas mudanças dentro do chat, o WhatsApp implementou a visualização do áudio em ondas que, segundo a empresa, ajuda a orientar a gravação da mensagem. Ainda dentro do chat, os usuários também poderão acelerar uma mensagem de voz que foi encaminhada, além de ter acesso a uma prévia do seu próprio áudio antes de enviar — essa é para ajudar a checar se a mensagem é um recado ou um “podcast”.

A função de pausa foi outra que ganhou atualizações: na nova versão, será possível pausar e retomar a reprodução no mesmo ponto e, ainda, pausar uma gravação no meio e retomar a mensagem com um clique no ícone de microfone.

Segundo o WhatsApp, as novas ferramentas são uma forma de atender a grande adesão das mensagens de voz. A empresa informou que, diariamente, 7 bilhões de áudios são enviados por dia em todo mundo e que os recursos não são um teste, e sim funções que vão chegar aos apps gradualmente nas próximas semanas.