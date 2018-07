NYT Empresa quer que suas lojas se tornem áreas de convivência, oferecendo aulas e concertos de música

Os fãs da Apple podem dar adeus aos grandes balcões de produtos, que serão substituídos por um pequeno bosque com árvores com espaço para descansar e conversar com especialistas sobre problemas no iPhone e em outros produtos da marca. A Apple inaugura hoje, pouco depois do 15º aniversário da primeira loja da marca, o que qualificou como seu mais importante produto: sua nova loja.

As 477 lojas físicas da Apple são vitrines do estilo de vida Apple e não apenas locais para comprar o último iPhone, iPad, Mac ou acessórios. À medida que a companhia procura reverter a recente queda nas vendas do iPhone, atrair novos clientes e convencer os existentes a comprar mais produtos e serviços, as lojas se tornaram mais importantes do que nunca.

A primeira loja com o novo design – um espaço de dois andares na Union Square, uma das principais praças de São Francisco que será aberto ao público no sábado – tem portas corrediças de vidro de quase treze metros de altura expondo o seu interior para a rua.

Amplos corredores, incluindo um com exposições especiais devotadas à fotografia, música e outros usos temáticos dos produtos Apple, oferecem aos visitantes mais espaço para perambular, aprender e se entreter com os mais recentes iPhones, iPads e Macs. Um espaço aberto que a Apple chama de fórum será dedicado a apresentações e aulas.

E há também o bosque. A área no fundo no segundo andar está repleta de figueiras, cada uma cercada por bancos de couro, onde os clientes aguardam ou se sentam ao lado dos funcionários da Apple, conhecidos como Apple Genius, enquanto trabalham nos aparelhos.

“A Apple não queria que o espaço se assemelhasse a uma loja, mas a uma praça aberta”, disse Angela Ahrendts, vice-presidente sênior da Apple para lojas online e varejo.

Conheça a nova loja da Apple em San Francisco











Foto: Reuters A nova loja da Apple está localizada ao lado do parque Union Square, no centro de San Francisco, a três quadras de seu antigo endereço na cidade. Foto: Reuters A loja será inaugurada neste sábado, 21, às 10 horas da manhã, e quer atrair não apenas consumidores interessados em adquirir produtos da Apple. Foto: AFP De acordo com a vice-presidente de varejo, Angela Ahrendts, a Apple quer que suas lojas sejam utilizadas pela comunidade como se fossem uma praça. "A gente quer que as pessoas digam: "Me encontre na Apple, você viu o que tem na Apple?'", disse. Foto: NYT O primeiro andar da nova loja da Apple é chamado de "avenida". A ideia é que os clientes se sintam na praça de uma cidade passando em frente de pequenas lojas individuais. Foto: AFP A loja tem seções para acessórios exclusivos produzidos por terceiros. Muitos só poderão ser adquiridos nas lojas físicas. Foto: NYT Atrás da loja, há uma área ao ar livre onde serão realizadas apresentações acústicas aos finais de semana. Ela ficará aberta 24 horas por dia e vai disponibilizar conexão Wi-Fi. Foto: Reuters A frente do prédio tem duas portas deslizantes de vidro com quase 13 metros de altura. Foto: Reuters O atendimento da área de suporte de Apple, conhecida como Genius Bar, foi ampliado e agora vai oferecer conselhos para fotógrafos e produtores de música amadores. Foto: Reuters A loja vai estreiar uma nova área chamada forum, que inclui uma tela gigante de vídeo com resolução 6K, onde as pessoas vão poder fazer aulas de fotografia. Foto: Reuters A Apple pretende abrir outras 480 lojas ao redor do mundo.

Um pátio próximo da loja, com entrada separada e aberto ao publico 24 horas, tem mais árvores, uma fonte, Wi-Fi gratuito e assentos para 200 pessoas. A Apple pretende realizar concertos de música regularmente nesse espaço.

B.J. Siegel, diretor sênior de design e desenvolvimento da Apple, disse que a loja utiliza painéis solares para gerar eletricidade e novas técnicas de resfriamento para reduzir a necessidade de ar condicionado. Os novos elementos do projeto serão incorporados às futuras lojas da Apple.

Dois públicos cruciais para a nova loja são as pequenas empresas e os desenvolvedores de aplicativos móveis. Ambos poderão realizar reuniões e sessões de treinamento numa sala de conferências no local. Segundo Angela, a ideia é fazer da loja Apple um destino e não apenas um local de compra.

Com mais espaço aberto e assentos, o objetivo é manter os clientes por mais tempo na loja. “A próxima geração quer apenas circular”, diz Angela.

/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO