Divulgação Projeto de nova sede da Apple na cidade de Cupertino, Califórnia

A nova sede da Apple em Cupertino, na Califórnia, está tomando forma em ritmo acelerado. Em um vídeo feito por Duncan Sinfield, piloto independente de drones, o prédio em formato de nave espacial já aparece praticamente construído. A entrega do novo prédio está marcada para o terceiro trimestre de 2017, quando todos os funcionários da empresa devem mudar de "casa".

A empresa está em vias de finalizar a construção do prédio e da parte urbana em torno do prédio, que inclui adaptações nas ruas adjacentes. Agora, segundo o planejamento da empresa, vai se iniciar a parte de paisagismo em torno do prédio, que deve incluir um pomar com mais de 6 mil árvores, entre elas macieiras que remetem ao logotipo da marca. A área total da nova sede tem 712 mil metros quadrados e poderá abrigar milhares de funcionários da empresa –

Confira, abaixo, o vídeo mais recente feito no canteiro de obras da nova sede da Apple:

A nova sede é composta de apenas um prédio de quatro andares em formato circular. O novo campus terá estacionamento subterrâneo e também é equipado com placas fotovoltáicas sobre a maior parte do prédio, com o objetivo de gerar energia solar. O prédio incluirá um centro de pesquisa e desenvolvimento, um refeitório e também um auditório para apresentações, com capacidade para 1 mil pessoas.

O design do novo prédio, assim como dos produtos da Apple, sempre foi uma preocupação de Steve Jobs, cofundador e ex-presidente executivo da Apple, que morreu em 5 de outubro de 2011. Na apresentação do projeto à prefeitura de Cupertino, em uma de suas últimas aparições públicas em junho de 2011, ele ressaltou que ele não teria uma única peça reta de vidro, mas todas elas seriam curvas.