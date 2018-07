Foto: Jim Wilson/The New York Times Nesta terça-feira, 12, a Apple lançou os novos iPhone 8 e 8 Plus. Além deles, como era esperado, a empresa mostrou o novo iPhone X, que promete revolucionar o mercado de smartphones. Veja como os novos iPhones se saem na comparação com os principais concorrentes do mercado.

Foto: REUTERS/Stephen Lam O primeiro aparelho apresentado foi o iPhone 8. A principal novidade é que o dispositivo, assim como sua versão Plus, possui design em alumínio revestido com vidro. Ele possui tela HD Display de 4,7 polegadas, carregamento sem fio e o novo processador A11, que tem seis núcleos — dois dedicados a performance e quatro dedicados a alta eficiência. Sua câmera ganhou sensores melhores, mas continua com uma única lente de 12 MP na traseira. A Apple promete que o dispositivo é o melhor aparelho já feito para vídeo, já que faz gravações a 60 fps com resolução 4K (Ultra HD). O iPhone 8 será vendido em dois tamanhos: 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 699.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone Plus traz as mesmas características de design do iPhone 8. A principal diferença está na sua tela, que tem 5,5”. A câmera traseira também repete o diferencial do 7 Plus, com duas lentes de 12 megapixels. O dispositivo também possui o processador A11 e está com as câmeras preparadas para realidade aumentada. Ele será lançado em versões de 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 799. A pré-venda começa em 15 de setembro e os dois aparelhos começarão a ser vendidos no dia 22.

Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O novo iPhone X, lançado para celebrar os dez anos de iPhone, tem tela de 5,8 polegadas, um pouco maior que a do iPhone 8 Plus, mas traz um design arredondado quase sem bordas. Além disso, o botão Home, que permite voltar para a tela inicial do dispositivo, desapareceu no novo modelo. A tela e a traseira são recobertas com vidro ultra resistente, e este é o primeiro aparelho da marca a vir com telas OLED. Na parte interna, o smartphone traz o processador A10 Bionic, com dois núcleos de processador e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). O usuário poderá desbloquear o aparelho somente ao olhar para a tela, mesmo no escuro. O smartphone chega com a nova versão do sistema operacional iOS 11 e será vendido nas cores preto e cinza. O iPhone X vai custar US$ 999.

Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji O Galaxy S8, lançado em março deste ano, é o principal concorrente do novo iPhone 8. Sua tela é Super Amoled e tem 5,8 polegadas. Assim como o iPhone 8, o S8 possui uma única câmera traseira de 12 MP e câmera frontal de 5MP. Seu processador é um Exynos de oito núcleos e sua memória RAM é de 4GB. Quanto ao preço, o S8 saiu nos EUA por US$ 840 (US$ 160 a menos que o iPhone X) e chegou ao Brasil por R$4 mil.

Foto: AP/Richard Drew O Galaxy Note 8 vem com uma tela “infinita” Super Amoled de 6,3 polegadas e resolução Quad HD. O Note é o primeiro aparelho da Samsung a vir com câmera dupla traseira — cada uma com 12 megapixels. A Apple já tinha implementado a tecnologia no iPhone 7 Plus e manteve no novo iPhone 8 Plus. A câmera frontal do Note possui resolução de 8MP, contra 7MP do iPhone 8 Plus. O Note 8 possui bateria de 3.300 mAh, processador de 2,3 GHz com oito núcleos e vem com 6GB de memória RAM. Nos Estados Unidos, é vendido a partir de US$ 930.

Foto: REUTERS/Beck Diefenbach O smartphone do Google possui uma tela Amoled menor que a do novo iPhone X, com 5,5 polegadas contra as 5,8” do novo aparelho. Sua câmera não é dupla, mas também traz uma resolução de 12MP na traseira e de 8 na frontal. Seu processador é o Snapdragon 820 e sua memória RAM tem 4GB. O smartphone, que ainda não é vendido no Brasil, custa US$ 650 nos Estados Unidos.

Foto: Lenovo Assim como o aparelho do Google, o Moto Z2 Force possui uma tela Amoled de 5,5”. Sua câmera traseira é única e apresenta 12 megapixels de resolução, enquanto a frontal tem 5MP. O dispositivo traz a “tela inquebrável”, que a Lenovo afirma não trincar ou estilhaçar, e os seus módulos. Em compensação, os novos iPhone 8 e X apresentam design feito em vidro ultra resistente, apesar de não ter sido revelado muito sobre a tecnologia ainda. O processador do Moto Z2 Force é o Qualcomm Snapdragon 835 e sua memória RAM é de 6GB. No Estados Unidos, o preço estimado do aparelho varia de US$730 a US$810.