Shazam Aplicativo Shazam identifica músicas ao gravar e processar áudio na nuvem

A Apple confirmou nesta segunda-feira, 11, que comprou o aplicativo Shazam, que permite que os usuários identifiquem músicas ao permitir que o smartphone "ouça" a música que está tocando. A companhia norte-americana não divulgou os valores da transação.

Segundo o site de tecnologia TechCrunch, o valor pode chegar a US$ 400 milhões, menor do que o valor de mercado estimado do Shazam, que é de US$ 1 bilhão.

Em comunicado, a Apple afirmou que o Shazam se encaixa com o serviço de streaming de música Apple Music e que vai permitir que os usuários encontrem novas músicas. O Apple Music tem 27 milhões de usuários e compete diretamente com o Spotify, que tem 60 milhões de usuários. A Apple disse que a equipe do Shazam vai se juntar à Apple em sua nova sede, em Cupertino, na Califórnia.

A Apple não divulgou detalhes de seus planos, mas a companhia não será capaz de fazer grandes mudanças no Shazam até que os órgãos reguladores aprovem a aquisição.