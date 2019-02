Vincenzo Pinto / AFP Falha no FaceTime ativava indevidamente microfone e câmera de aparelhos da Apple

A Apple enfrentou nessa semana seus próprios problemas com privacidade: na segunda-feira, 28 de janeiro, a companhia divulgou uma falha no aplicativo de mensagens de vídeo FaceTime, que permitia a um usuário ouvir o áudio de seu contato em uma chamada – antes mesmo que a pessoa do outro lado atendesse à ligação. Nesta sexta-feira, 1, a empresa afirmou que resolveu a falha – uma correção está a caminho e deve chegar aos usuários do iPhone e do iPad até a próxima segunda-feira, dia 4.

Além disso, a empresa prometeu que vai melhorar a forma como lida com relatórios de falhas em software. Isso porque a brecha de privacidade no FaceTime havia sido reportada à empresa uma semana antes do divulgado publicamente, por um adolescente de 14 anos, Grant Thompson.

O jovem e sua mãe, Michele, tentaram informar o problema à Apple – a empresa respondeu pedindo que eles utilizassem uma conta especial, voltada a desenvolvedores e especialistas em segurança, para reportar a falha. Segundo eles, a empresa não deu atenção a seu relato, até que o problema atraiu muita gente nas redes sociais.