Reprodução/Apple Apple revelará nova família de iPhone na terça-feira que vem, dia 14

A Apple anunciou nesta terça-feira, 7, a data para o evento em que deve ser revelado o iPhone 13, o próximo smartphone da companhia: 14 de setembro, às 14 horas do horário de Brasília.

Assim como nos anos anteriores, o evento acontecerá no Teatro Steve Jobs, na sede da companhia, em Cupertino, Califórnia. Devido à pandemia de covid, a transmissão será digital e não contará com platéia, algo que, até 2020, era a marca registrada nos lançamentos da Apple.

Entre as principais novidades esperadas, o iPhone 13 (como foi batizado informalmente) deve ser uma continuação da mudança de design do iPhone 12, apresentado no ano passado. Além disso, o aparelho trazer baterias maiores, tela com taxa de atualização a 120 Hz e um entalhe menor no topo da tela, ocupando menos espaço e sendo mais discreto.

Não se sabe se o novo Apple Watch, batizado de Series 7, será apresentado, mas rumores indicam que o aparelho deve trazer um redesign, com telas quadrangulares e cerca de 1 milímetro maior.

Além do smartwatch, espera-se que seja revelada a terceira geração dos AirPods, fones de ouvido sem fio da empresa que devem chegar com um design inspirado nos AirPods Pro, lançados em 2019.

Se seguir o padrão de eventos passados, o novo iPad e Macs deverem ser apresentados em outubro ou novembro.