Edgar Su/Reuters Apple convoca usuários de iPhone 8 para checar se seu aparelho precisa passar por recall

A Apple anunciou nesta sexta-feira, 31, que está fazendo um programa de reparos de alguns iPhones 8 que reiniciam de forma inesperada, congelam a tela com frequência ou não ligam. Os aparelhos com defeito foram vendidos entre setembro de 2017 e março deste ano na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Japão, Macau, Nova Zelândia e Estados Unidos.

Em sua página oficial, a Apple disse que os problemas foram encontrados em “poucas” unidades do iPhone 8, devido a um defeito no processo de fabricação. A fabricante descartou que outros modelos como iPhone 8 Plus tenham sofrido do mesmo problema.

Usuários que compraram este modelo no Brasil não devem ser afetados. Porém, a Apple disponibilizou uma página especial para quem quiser checar se seu smartphone foi afetado. Para isso, basta digitar o número de série do aparelho.

O programa disse ainda que pode limitar o conserto do aparelho de acordo com a região do usuário. O programa de reparo, no entanto, não estende a garantia padrão dos iPhone 8 e cobre apenas dispositivos cujos problemas foram detectados até três anos depois da compra.