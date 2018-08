Jim Young/AFP Apple é uma das maiores fabricantes de tecnologia do mundo

A Apple se tornou nesta quinta-feira, 2, a primeira empresa americana a alcançar a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Durante o pregão da Nasdaq, as ações da empresa conseguiram superaram o preço de US$ 207,04, em alta de 2,8%, por volta das 12h50 (horário de Brasília) – valor que, multiplicado pelas 4,842 milhões de ações que a empresa tem, alcança o recorde histórico.

Na última quarta-feira, 1, a empresa já havia batido na trave: suas ações subiram 5,9%, negociadas a US$ 201,50, fazendo a empresa ser avaliada em US$ 973 bilhões.

O otimismo dos investidores se deve aos bons resultados apresentados pela empresa na última terça-feira, em seu balanço para o período entre abril e junho de 2018. Destaque para a alta de 17% na receita, graças às boas vendas do iPhone X, modelo mais caro de seu smartphone, vendido por US$ 1 mil nos EUA e R$ 7 mil no Brasil, e a alta do faturamento da empresa com serviços como a loja de aplicativos App Store e o serviço de streaming Apple Music.

Os 15 fatos mais importantes da história da Apple











Foto: Wikimedia Commons A Apple Computer foi fundada pelos amigos Steve Jobs e Steve Wozniak em 1º de abril de 1976, no ‘Dia da Mentira’. O primeiro computador criado por eles, o Apple I, era baseado em uma placa de circuito. Ele foi apresentado em uma reunião de um clube de entusiastas dos computadores. Foto: Wikimedia Commons O Apple II, primeiro computador pessoal com interface gráfica e gabinete plástico, é revelado pela fabricante em Palo Alto, na Califórnia. Foto: Wikimedia Commons Lançado em janeiro de 1983 por quase US$ 10 mil (o equivalente a US$ 23 mil hoje), o computador Lisa foi o primeiro com uma interface gráfica e um mouse. Ele tinha 1 MB de memória RAM, dois drives de disquete e um disco rígido com capacidade de armazenamento de 5 MB. O nome do computador foi uma homenagem de Jobs a sua filha, Lisa Nicole Brennan. Foto: Reuters Projetado por Jef Raskin, o primeiro Macintosh surgiu em janeiro de 1984. O grande destaque da máquina era seu sistema operacional inovador. Diferentemente do MS-DOS, o MacOS 1.0 foi projetado para funcionar com interface gráfica e mouse, o que facilitou a experiência do usuário. Foto: Reuters Em maio de 1985, com o desaquecimento das vendas do Macintosh, o conselho de administração da empresa decidiu demitir Steve Jobs. Foto: Wikimedia Commons A Apple lança o Newton Message Pad, seu primeiro dispositivo portátil com tela sensível ao toque. O aparelho já contava com algumas ferramentas disponíveis nos atuais smartphones, como endereço de contatos, calendário e e-mail. Foto: Wikimedia Commons O primeiro iMac chegou ao mercado em agosto de 1998. O computador revolucionou o design colorido dos computadores, que eram empacotados em gabinetes na cor preta. Ele também foi inovador por agrupar, em uma mesma estrutura, componentes como a CPU, monitor e drive de CD. O conceito do produto foi criado pelo atual vice-presidente da Apple, Jonathan Ive. Foto: Reuters O tocador de música portátil iPod foi lançado em 2001 e teve sucesso instantâneo no mercado por sua interface simples para o usuário, centrada no uso de botões dispostos em um formato circular. Era a primeira vez que as pessoas podiam carregar sua biblioteca de músicas digitais por aí. Foto: Reprodução A empresa inaugura a iTunes Store, loja virtual que possibilitou aos usuários comprar e fazer download de músicas, livros de áudio, filmes e programas de TV online. O modelo representou uma mudança radical no mercado musical, que já sofria com a distribuição de cópias piratas em formato MP3. Foto: Reuters Em junho de 2007, a empresa começou a explorar o segmento de celulares com o lançamento do iPhone, que trazia algumas funções do iPod. O smartphone popularizou a utilização de superfícies sensíveis ao toque. Foto: Reuters Após o sucesso do iPhone, a Apple criou o iPad, lançando os tablets como um novo segmento de produtos no mercado. O iPad foi apresentado como um dispositivo intermediário, entre o MacBook e o iPhone. Foto: Reuters Em janeiro de 2011, Steve Jobs sai pela segunda vez de licença médica para tratar de um câncer no pâncreas diagnosticado em 2004. Poucos meses depois, em agosto, ele deixou o cargo de presidente executivo da Apple. Foto: Reuters Steve Jobs faleceu em outubro de 2011, devido a complicações em seu estado de saúde. A morte do executivo ocorreu pouco mais de um mês depois de a Apple anunciar que Tim Cook assumiria a presidência da empresa. Foto: Reuters Em meio às dúvidas relacionadas sobre se o futuro da Apple pós-Steve Jobs, a empresa lançou o relógio inteligente Apple Watch em abril de 2015. Com o dispositivo, que chegou ao mercado meses depois de seus principais concorrentes, a companhia trouxe para o pulso dos usuários alguns dos principais recursos do iPhone.

A expectativa em torno da quebra da marca surgiu há meses no mercado de tecnologia: afinal, empresas como Amazon e Alphabet (holding que controla o Google) também disputam o "troféu", embora ainda estejam abaixo dos US$ 900 bilhões – respectivamente, as empresas valem US$ 876 bilhões e US$ 848 bilhões.

Em uma perspectiva histórica, a Apple não será, porém, a primeira companhia a atingir a marca de US$ 1 trilhão. Segundo a The Economist, a britânica Companhia das Índias Orientais e a Standard Oil, da família Rockfeller, já estiveram no mesmo clube, com atualização dos valores pela inflação. A chinesa PetroChina chegou a ter esse valor durante 15 dias em 2007, durante forte movimento especulativo na bolsa de Xangai.

Um aspecto curioso é que a Apple pode atingir a marca histórica de US$ 1 trilhão apesar de ter cedido a vice-liderança em vendas de smartphones à chinesa Huawei – a líder isolada do setor é a Samsung, segundo consultorias de mercado como a IDC e a IHS Markit. Porém, conforme a própria empresa ressalta, seu “pulo do gato” não está na quantidade de aparelhos, mas no valor que os clientes estão dispostos a desembolsar para tê-los.

Veja imagens da nova sede da Apple











Foto: Reuters Ônibus levavam funcionários para o prédio da nova sede da Apple, em Cupertino Foto: Reuters O prédio da Apple é um grande anel de vidro, que se assemelha a um disco voador, e pode ser um desafio para a movimentação interna. “Não é um prédio que maximiza a produtividade do escritório, mas cria um ícone”, disse Louise Mozingo, professora de arquitetura da Universidade de Berkeley, em entrevista à Reuters. Foto: Reuters Quando estiver completa, a sede será o local de trabalho de 14,2 mil pessoas, de acordo com a descrição do projeto divulgada em 2013 Foto: Reuters Os operários da nova sede, que chegam a 13 mil pessoas, contam que há detalhes curiosos no prédio: os botões de elevadores, por exemplo, lembram o botão principal do iPhone. Foto: Reuters A nova sede da Apple foi um dos últimos projetos de Steve Jobs, cofundador da companhia e morto em 2011. Foto: Reuters O novo prédio da Apple, projetado por Steve Jobs, deverá ser inaugurado ainda no segundo semestre deste ano.

Fundada em 1976 como Apple Computer por Steve Jobs e Steve Wozniak, na garagem de Jobs, a Apple se tornou hoje uma empresa cuja receita é maior que o PIB de países como Portugal e Nova Zelândia. Ao longo do tempo, ela mudou diversas vezes a forma como consumidores utilizam tecnologia e como negócios são conduzidos – primeiro, ao participar da revolução dos computadores pessoais; depois, ao introduzir o primeiro smartphone a se popularizar no mundo, o iPhone.

Hoje, seu valor de mercado é maior que a capitalização combinada de empresas como Exxon Mobil, Procter & Gamble e AT&T. Sozinha, ela é responsável por 4% do índice S&P 500, que mede o desempenho das principais empresas americanas.

Nos anos 1980, após uma série de problemas, Jobs foi demitido da empresa. Voltou no final dos anos 1990 para ajudar a resgatá-la da bancarrota, lançando uma série de dispositivos que mudaram a história. Entre eles, estão o tocador de música iPod, o tablet iPad e o celular iPhone, lançado em 2007. Com ele, Jobs retirou o "Computer" do nome da empresa e acelerou uma nova indústria, surpreendendo rivais como Microsoft, Intel, Samsung e Nokia.

Mais do que isso, ao unir num aparelho um computador de bolso, uma conexão à internet e diversas ferramentas, como câmeras fotográficas e GPS, ajudou a revolucionar diversas indústrias – dos transportes à fotografia. Em 2011, após as primeiras iterações do iPhone, a Apple ultrapassou a petroleira Exxon Mobil como maior empresa americana, em valor de mercado.

Em 2006, no ano anterior ao lançamento do iPhone, a Apple gerava menos de US$ 20 bilhões em receitas e tinha lucros de US$ 2 bilhões. No ano passado, suas vendas subiram para US$ 229 bilhões e seu lucro foi de US$ 48,4 bilhões, sendo a mais lucrativa empresa americana listada em bolsa.