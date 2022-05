Carlo Allegri/Reuters - 4/1/2022 Apple pode levar até três meses para entregar produtos nos EUA

Quem comprar um produto da Apple nos Estados Unidos pode ter que esperar até três meses para recebê-lo. O eletrônico que mais demora para chegar na casa do consumidor é o computador Mac Studio, que tem estimativa de até 90 dias para a entrega.

O iPad Air também pode levar até 40 dias para chegar nas mãos do comprador do tablet, enquanto o notebook MacBook Pro pode demorar até 70 dias, pouco mais de dois meses. As estimativas foram apontadas pelo site de tecnologia PhoneArena e são exibidas no ato da compra dos produtos na loja online da Apple nos Estados Unidos.

Segundo a mídia internacional, as entregas da Apple são impactadas por problemas na cadeia de componentes tecnológicos — algo que também afeta os negócios das montadoras de veículos.

A China está em confinamento desde abril para conter novos casos da covid-19, o que levou a alguns dos fornecedores da Apple a suspender temporariamente suas atividades, gerando atrasos nos prazos de entrega de produtos a consumidores americanos.

Queda da Apple

Com a queda nos preços das ações de empresas de tecnologia no mercado global, a Apple perdeu o posto de companhia mais valiosa do mundo na última quarta-feira, 11. Em seu lugar está agora o grupo petrolífero saudita Aramco, após a disparada dos preços do petróleo. A Aramco foi avaliada em US$ 2,43 trilhões, enquanto a fabricante do iPhone caiu para US$ 2,371 trilhões no valor de mercado.