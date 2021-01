Dado Ruvic/Reuters Apple divulga seus resultados financeiros

Mesmo com fechamento de lojas e atraso no lançamento do iPhone, a Apple terminou 2020 com um recorde de receita: pela primeira vez o faturamento da companhia ficou acima de US$ 100 bilhões em um único trimestre. Houve um aumento de 21% na receita nos últimos três meses do ano em relação ao mesmo período de 2019, chegando ao valor de US$ 111,4 bilhões. Bons resultados nas vendas de iPhones, que ganharam 5G no ano passado, juntamente com crescimento em outros segmentos como dispositivos vestíveis e serviços, foram a somatória perfeita para levar os números da companhia às alturas.

As informações fazem parte do relatório financeiro da companhia, divulgado nesta quarta-feira, 27. As ações da Apple permaneceram estáveis após o fechamento do pregão.

Em relação ao iPhone, o número maior de modelos e o novo visual do iPhone 12 parecem ter atendido à demanda reprimida por atualizações, especialmente na China, onde houve um aumento de 57% nas vendas - o país asiático é um mercado crucial para a Apple.

As vendas dos celulares ao todo chegaram a US$ 65,6 bilhões no período, superando as estimativas de analistas, que previam US$ 59,8 bilhões. O número também supera o recorde trimestral da Apple até então, que foi de US$ 61,5 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2018.

Mas a companhia não depende mais só do iPhone. O segmento de vestíveis e acessórios da Apple, que incluem o Apple Watch e os AirPods, atingiram o valor de US$ 12,9 bilhões em receita, ultrapassando as previsões de US$ 11,9 bilhões. A fabricante de Cupertino também registrou fortes vendas dos computadores Mac e de iPads, impulsionadas pela quarentena. A divisão de serviços da Apple, teve receita de US$ 15,76 bilhões no trimestre, superior às estimativas de US$ 14,8 bilhões.

O lucro da Apple também teve crescimento no período, de 29%, chegando a US$ 28,7 bilhões.

“Nosso desempenho de negócios no trimestre foi impulsionado pelo crescimento de dois dígitos em cada categoria de produto, o que gerou recordes de receita em cada uma de nossas áreas geográficas e um recorde histórico para nossa base instalada de dispositivos ativos”, disse Luca Maestri, diretor financeiro da Apple, em nota nesta quarta.

É mais um recorde na história da Apple, que nos últimos meses tem sustentado o valor de mercado acima de US$ 2 trilhões. / COM REUTERS