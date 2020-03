Apple vai realizar o WWDC apenas na internet

A Apple anunciou nesta sextam, 13, que o WWDC, principal evento de desenvolvedores da companhia, acontecerá apenas em ambiente digital por causa da pandemia de coronavírus. O evento acontece tradicionalmente em San Jose (EUA) no mês de junho, e traz novidades de software da empresa, como iOS e macOS.

"Neste mês de junho, o WWDC20 trará uma nova experiência online para milhões de desenvolvedores criativos e talentosos de todo o mundo", diz comunicado na página do evento. "A atual situação de saúde exigiu que criássemos um novo formato para o WWDC", afirmou em nota, Phil Schiller, vice-presidente de marketing da companhia.

Segundo a Apple, palestras e sessões serão mantidas - mais informações sobre o evento serão disponibilizadas em breve. A companhia também anunciou que vai doar US$ 1 milhão para organizações que terão prejuízo com a ausência física do evento.

O cancelamento físico do WWDC é mais uma baixa no calendário de eventos de tecnologia: feiras importantes do setor, como a Mobile World Congress (de telefonia celular), a Game Developers Conference (de games), o SXSW (de inovação e cultura) e a E3 (games), foram cancelados nas últimas semanas. Além do Google, o Facebook também cancelou seu evento para desenvolvedores, o F8, previsto para a primeira semana de maio. Nesta quinta, a Microsoft revelou que a Build, seu evento para desenvolvedores, também será online.

Além disso, diversos gigantes do setor, como Apple, Facebook, Microsoft, Nintendo e Google estão pedindo para que seus funcionários trabalhem de casa.

Apple reabre todas as suas lojas na China

Nesta sexta-feira, a Apple também anunciou que está reabrindo todas as suas 42 lojas na China mais de um mês depois de terem sido fechadas diante do surto de coronavírus.

O site chinês da fabricante do iPhone listou o horário de abertura de todas as lojas, que varia entre 10h e 11h da manhã no horário local. O site já havia publicado um comunicado dizendo que nem todas as lojas estavam abertas.

A Apple havia anunciado o fechamento de suas lojas no início de fevereiro.

A China restringiu as viagens e pediu aos moradores que evitassem locais públicos no final de janeiro, um pouco antes do festival do Ano Novo Lunar, um feriado importante no país.

A empresa vendeu menos de meio milhão de iPhones na China em fevereiro, mostraram dados do governo na segunda-feira, 9, quando o surto reduziu pela metade a demanda por smartphones. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS