Giovanna Wolf/Estadão A Apple anunciou o Apple Card nesta segunda-feira, 25, em evento nos Estados Unidos

Apple entrou no serviço de cartões de crédito. A empresa apresentou o Apple Card, um cartão de crédito oferecido diretamente pela companhia - o serviço será oferecido em parceria com o banco Goldman Sachs e com a Mastercard. O Apple Card será disponibilizado nos Estados Unidos até o meio deste ano.

No evento desta segunda, 25, a empresa disse que aprendeu muito sobre cartões de crédito e decidiu lançar o seu próprio serviço. O cartão não tem anuidade, e é livre de outras taxas – a ideia da Apple foi criar um serviço simples, e que trouxesse mais recompensas.

Para criar o Apple Card, é preciso acessar o aplicativo Apple Wallet, da Apple, que permite que os usuários armazenem cartões de crédito, débito, cartões de loja, passagem de avião, entre outros. Com o cartão digital em mãos, o usuário pode usá-lo em qualquer lugar que aceite o serviço de pagamento da Apple, o Apple Pay. Pelo aplicativo, será possível acompanhar os gastos, verificar saldos e checar o vencimento de faturas, por exemplo.

O cartão terá um programa de fidelidade que oferece de volta diariamente 2% do valor das transações (ou 3% em compras em lojas e serviços Apple). Estará disponível em todos os países que aceitam o Apple Pay.

No caso dos países que não aceitam o Apple Pay, a empresa oferecerá um cartão físico, que só terá impresso o nome do usuário: informações como o número do cartão e o código de segurança ficarão armazenados no aplicativo Wallet. Nas compras feitas com esse cartão físico, os clientes receberão 1% de volta no programa de fidelidade.

Na apresentação do serviço, a Apple reforçou sua preocupação com a privacidade. "A Apple não sabe o que você comprou, onde você comprou, e quanto você pagou por isso", disse no evento Jennifer Bailey, vice-presidente do Apple Pay.