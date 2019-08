David Paul Morris/ Bloomberg A Apple anunciou o Apple Card em março

A Apple lançou seu cartão de crédito virtual nesta terça-feira, 6. O novo recurso do iPhone foi desenvolvido em parceria com o banco Goldman Sachs – o serviço, chamado de Apple Card, pode ajudar a empresa a diversificar suas vendas de dispositivos. Por enquanto, apenas alguns clientes nos Estados Unidos que manifestaram interesse no cartão começarão a receber convites para usarem o serviço.

A Apple anunciou o cartão em março. A ideia é atrair donos de iPhones com um cartão que oferece 2% do dinheiro de volta em compras feitas sem taxas com o Apple Pay, um aplicativo para gerenciar finanças que diz oferecer como diferencial a preocupação com privacidade de dados.

Para o Goldman, o banco emissor, o cartão se baseia em uma incursão em sua marca de banco de consumo Marcus, lançada em 2015.

O cartão foi projetado para funcionar com o iPhone. Para usar o serviço, é preciso acessar o aplicativo Apple Wallet, que permite que os usuários armazenem cartões de crédito, débito, cartões de loja, passagem de avião, entre outros. Com o cartão digital em mãos, o usuário pode usá-lo em qualquer lugar que aceite o serviço de pagamento da Apple, o Apple Pay. Pelo aplicativo, será possível acompanhar os gastos, verificar saldos e checar o vencimento de faturas, por exemplo.

A Apple oferece a opção de um cartão físico feito de titânio, mas que não possui um número visível. Em vez disso, o número do cartão é armazenado em um chip seguro dentro do iPhone, o que gera números virtuais para compras online ou por telefone que exigem um número.

A empresa afirma que as informações de compra são armazenadas no iPhone do usuário e que os dados não podem ser vistos nos servidos da Apple. Além disso, o Goldman não poderá usar dados para fins de marketing, nem mesmo para vender outros produtos do banco.