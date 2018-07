Reuters A Apple fabricará iPhones SE na Índia

Após meses de especulação, a Apple parece ter chego em definitivo na Índia: de acordo com fontes ouvidas pela Reuters nesta sexta-feira, 16, a companhia de Tim Cook vai começar a montar os seus modelos mais baratos de iPhone SE em uma fabricante no polo de tecnologia em Bengaluru, no sul da Índia.

A produtora taiwanesa Wistron está montando uma fábrica em Bengaluru para se concentrar apenas na montagem de iPhones, disse uma fonte à Reuters no início deste mês.

O movimento da Apple vem na medida em que busca aumentar a participação no mercado móvel de maior crescimento do mundo, onde telefones muito mais baratos do que os iPhones da Apple dominam. Ele também ocorre conforme o crescimento das vendas de smartphones desacelera no outro mercado gigante da Ásia, a China.

Para baixar os preços, a Apple tem procurado garantir produção local e tem estado em negociações com o governo federal indiano sobre questões como concessões fiscais.

A fonte da indústria disse à Reuters que a fabricação inicial do modelo SE do iPhone não dependia dessas concessões.