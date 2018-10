Reuters/Lucas Jackson Desde os primeiros iPhones, a Apple utiliza os chips de gerenciamento de energia da Dialog para estender o tempo de vida das baterias.

A Apple anunciou nesta quinta-feira, 11, que está comprando a licença e o departamento de gerenciamento de energia da projetista de semicondutores anglo-alemã Dialog Semiconductor, em um acordo avaliado em US$ 600 milhões. A empresa é fornecedora de chips para o iPhone. A partir de agora, suas patentes e funcionários do setor específico trabalharão sob o comando de Tim Cook.

É um acordo atípico e um dos maiores do tipo já feitos pela Apple, cuja última aquisição considerável foi a compra da criadora do Face ID, PrimeSense, por 350 milhões de dólares, em 2013.

As ações da Dialog subiram até 34% nesta quinta-feira, maior avanço desde 2002, conforme o acordo dá à empresa tempo para reduzir sua dependência da Apple, que deve responder por 75% das vendas neste ano. No início do ano, os papéis da Dialog despencaram, após a companhia informar que a Apple planejava usar chips de outro fornecedor.

O presidente executivo da Dialog, Jalal Bagherli, afirmou à Reuters que agora poderia liderar uma transformação “controlada e suave” do negócio, enquanto busca novas oportunidades em áreas como Internet das Coisas, que incluem dispositivos conectados como alto-falantes, monitores fitness ou relógios inteligentes.

Relação longa. Desde os primeiros iPhones, a Apple utiliza os chips de gerenciamento de energia da Dialog para estender o tempo de vida das baterias. Sob o acordo, a Apple está adquirindo as patentes, além de uma forte equipe de 300 engenheiros, dos quais a maioria trabalhou em chips para dispositivos da Apple, e os escritórios da Dialog no Reino Unido, na Itália e na Alemanha.

A Dialog informou que sua receita em 2018 não seria afetada e que daria continuidade aos embarques dos circuitos integrados de gerenciamento de energia existentes (PMICs) para Apple. A companhia espera vender gerações atuais e futuras dos chamados sub-PMICs para Apple.

Bagherli disse que a Apple cada vez mais enxerga os PMICs, que são centrais para operação dos seus dispositivos, como um elemento estratégico que desejava controlar diretamente. Este não é o caso dos sub-PMICs que gerenciam recursos como câmeras on-board, afirmou ele à Reuters.

Após o acordo, a Dialog espera que a Apple responda por 30% a 40% das suas receitas totais em 2022, abaixo dos cerca de 75% atualmente. O número de funcionários cairá para 1.800.

A fabricante de chips também informou que iniciará um programa de recompra de até 10% das ações. A entrada dos US$ 600 milhões por meio do acordo com a Apple reforçará a posição de caixa líquido já saudável da Dialog, de US$ 525 milhões, segundo analistas.