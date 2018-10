REUTERS/Aly Song Segundo o Axios, o acordo de compra somou menos de US$ 100 milhões

A Apple comprou a startup de análise de música Asaii, informou o site Axios neste domingo, 14, citando fontes familiarizadas com o assunto. A Asaii tem como foco principal a descoberta de novos artistas. Segundo o site, o acordo de compra somou menos de US$ 100 milhões.

A aquisição é uma tentativa da Apple de fortalecer as recomendações de conteúdo para os usuários de seu serviço de música. O Spotify, principal rival do Apple Music, vem aumentando o suporte para artistas menores, que agora podem enviar suas músicas diretamente para o serviço. Segundo o Axios, a Asaii pode ajudar a Apple a competir com os esforços do Spotify de trabalhar diretamente com artistas menores, como uma gravadora.

No mês passado, a Apple finalizou a compra do aplicativo Shazam, um acordo para ajudar a fabricante de iPhone a competir com o Spotify.

Apple e Asaii não estavam imediatamente disponíveis para comentar.