Cooper Neill/The New York Times A startup Drive.ai já levantou cerca de US$ 77 milhões em investimento

A Apple confirmou nesta terça-feira, 25, que comprou a startup de carros autônomos Drive.ai, que em 2017 foi avaliada em US$ 200 milhões. A notícia é do site Axios, que informou que a aquisição prevê que a dona do iPhone contrate dezenas de engenheiros da startup. Com o acordo, a Apple mostra que o seu projeto de carros autônomos está vivo, depois que demitiu 200 funcionários da divisão em janeiro deste ano.

O preço da aquisição não foi revelado. Segundo o Axios, a expectativa inicial era de que a Apple pagasse menos de US$ 77 milhões pela compra – esse foi o valor que a Drive.ai levantou em investimentos desde a sua fundação em 2015.

A Drive.ai espera um acordo de aquisição desde o começo deste ano, já que seu negócio enfrenta dificuldades. De acordo com o jornal San Francisco Chronicle, a startup disse a autoridades que fecharia seu negócio e demitiria 90 funcionários nesta sexta-feira, 28. Não está claro se, agora, após a aquisição, a Drive.ai manterá as demissões previstas para esta semana. O mercado de carros autônomos ainda está em consolidação e muitos especialistas acreditam que vão demorar anos, e talvez décadas, para os projetos se tornarem realidade.

A dona do iPhone está de olho no setor de carros autônomos há algum tempo. Dentro da empresa, há um projeto chamado Titan, responsável por fazer pesquisas para desenvolvimento de carros autônomos, que agora ganhará novos engenheiros.