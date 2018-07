APPLE STORE DOS EUA. APPLE STORE DOS EUA.

SÃO PAULO – A Apple afirmou através de seu site que a loja oficial de produtos da marca em São Paulo será aberta no dia 18 de Abril, às 10h. Ela ficará no Morumbi Shopping.

O empreendimento começou a ser construído em dezembro do ano passado, quando era possível ver os elementos típicos da loja no local. Na última semana, tapumes com o logo da marca e a frase “Apple Store Morumbi. Em breve” eram vistos na construção

Segundo informações no próprio site, ela funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Atualmente, a outra loja oficial da marca no Brasil fica no Rio de Janeiro, inaugurada há mais de um ano. Lá, é possível testar cerca de 160 dispositivos – como iPods, iPads, iPhones e outros aparelhos – e pedir ajuda no Genius Bar, onde os atendentes auxiliam clientes a instalar, configurar e testar os produtos da Apple.