A Apple confirmou nesta segunda-feira, 11, que realizará um evento no dia 25 de março, em que é espero o anúncio do serviço de streaming de vídeo da empresa, que deve competir com o Netflix e o Amazon Prime Video. Além disso, é esperado o anúncio do serviço de assinatura de notícias Apple News.

O convite para o evento, enviado à imprensa norte-americana, não revelou o que será anunciado pela empresa, como de costume. Entretanto, uma das pistas que leva ao serviço de streaming de vídeo é a frase que foi divulgada com o vídeo: “É hora do show”.

Outra pista foi revelada pelo jornalista de tecnologia John Paczkowski: a Apple usou para o convite do evento do dia 25 de março a mesma imagem usada em 2006, quando a empresa anunciou que começaria a oferecer vídeos no iTunes – o que se tornou, em 2007, o aplicativo Apple TV.

A expectativa é de que o serviço de streaming da Apple chegue ao mercado no meio deste ano.

Rumores apontam que a empresa anunciará no mesmo dia o serviço de assinatura de notícias Apple News, que funcionaria como uma espécie de Netflix, oferecendo conteúdo de revistas e jornais em uma só plataforma. O serviço vem causando polêmica junto aos produtores de conteúdo pela agressiva taxa de 50% recolhida pela Apple. A Bloomberg especula que a Apple pode juntar os serviços de vídeo e notícias num pacote maior, como a Amazon faz com o Prime.