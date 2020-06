Jason Lee/Reuters Registrada em 2018, o projeto não tem previsão de sair do papel

A pandemia de coronavírus está, aos poucos, fazendo muita gente substituir hábitos cotidianos para uma realidade com menos contato. E se depender da Apple , as selfies em grupo também vão poder entrar para a lista de atividades à distância. Isso, porque a empresa de Tim Cook patenteou uma tecnologia para registrar as selfies em grupo com cada um na sua casa.

Em imagens do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, em inglês), é possível observar o projeto de uma tela demarcada, onde cada pessoa da selfie se posiciona para registrar a reunião.

United States Patent and Trademark Office Projeto de como seriam tiradas as selfies á distância

Segundo o site Patenty Apple, especializado em descobrir atentes requeridas pela empresa de Tim Cook, todos as pessoas da foto podem salvar a imagem em seu celular e fazer ajustes para adequar a selfie. Depois de tirada, um software seria responsável por juntar as fotos para tornar a imagem uma só. Ainda segundo o site, como em uma espécie de chamada, seria possível convidar e aceitar a participação de outros usuários na foto.

Apesar de útil em tempos de pandemia, a tecnologia foi patenteada pela Apple em 2018, mas ainda não se sabe quais dispositivos teriam a função nem se o projeto de fato vai sair do papel.