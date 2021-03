Jim Wilson/The New York Times É estimado que a Apple produza 230 milhões de celulares em 2021, marca 11% superior a de 2020

A Apple parece ter superestimado a demanda pelo iPhone 12 mini. Segundo o jornal japonês Nikkei, a empresa teve de reduzir em 70% a produção do modelo de tela pequena da sua mais recente geração de iPhone. O corte seria responsável pela maior fatia de uma redução de 20% feita em toda a linha de smartphones da empresa.

Segundo o jornal, alguns fabricantes de componentes tiveram de paralisar temporariamente toda a produção de partes específicas para o modelo mini. Componentes que podem ser aproveitados em outros modelos foram relocados. Apesar disso, a reportagem estima que a Apple deve produzir 230 milhões de celulares em 2021, marca 11% superior a de 2020.

A informação reforça o que analistas diziam no começo do ano de que o iPhone 12 mini era responsável por apenas 5% das vendas de smartphones da companhia. O Nikkei estima uma marca entre 10% e 15%. Esse, porém, não seria o único fator na decisão de redução da Apple. A empresa teria propositalmente feito uma encomenda maior de componentes, mirando a crise de escassez de chips que afeta não apenas a indústria de tecnologia - até montadoras de automóveis estão entre os afetados.

Também de acordo com o jornal, a fabricante adiou a produção de dois novos Macbooks, equipados com o processador próprio da Apple, que agora devem ser produzidos em massa apenas no segundo semestre.