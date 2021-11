A Apple está priorizando a produção do iPhone 13 porque prevê uma demanda mais forte pelo smartphone do que pelo iPad. Foto: Mike Segar/Reuters

A Apple cortou a produção de iPad para alocar mais componentes para o recém-lançado iPhone 13. A ação seria um sinal de que escassez global de chips está atingindo a empresa mais do que indicado anteriormente.

A produção do iPad caiu 50% em relação aos planos originais da Apple nos últimos dois meses, disseram fontes informadas sobre o assunto, acrescentando que as peças destinadas a iPhones mais antigos também estão sendo transferidas para o iPhone 13.

Os modelos de iPad e iPhone têm vários componentes em comum, incluindo chips centrais e periféricos. Essa característica permite, em certos casos, que a Apple altere suprimentos de diferentes dispositivos.

Em setembro, conforme publicado pelo Estadão, a empresa já havia sinalizado aos investidores que a falta de chips afetaria a produção do iPhone. Vários analistas de Wall Street, no entanto, não mudaram suas estimativas de vendas do smartphone após a notícia.

Contudo, após balanço financeiro divulgado nesta quinta-feira, 28, Tim Cook, CEO da empresa, confessou que os problemas na cadeia de suprimentos tiveram um impacto de, pelo menos, US$ 6 bilhões. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o executivo afirmou que os problemas nessa área foram "maiores do que o esperado."

Atualmente, a organização está priorizando a produção do iPhone 13 em parte porque prevê uma demanda mais forte pelo smartphone do que pelo iPad, à medida que os mercados ocidentais começam a emergir da pandemia do coronavírus. A Europa e as Américas respondem por 66% d e sua receita.

Esta não é a primeira vez que a Apple prioriza iPhones em vez de iPads. Em 2020, ela realocou algumas peças do iPad para o iPhone 12, sua primeira linha completa de aparelhos 5G, para proteger seu produto das restrições da cadeia de suprimentos durante a pandemia Covid-19. A Apple ainda não se manifestou sobre os cortes.