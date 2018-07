John Gress/Reuters Tim Cook é o presidente da Apple

A Apple, fabricante do iPhone, desistiu de construir um data center avaliado em US$ 1 bilhão na Irlanda. O cancelamento, anunciado nesta quinta-feira, 10, foi justificado pelos atrasos no processo de aprovação do projeto, paralisado há mais de três anos.

A construção da fábrica foi anunciada em fevereiro de 2017 e ficaria na cidade rural da Athenry. A região foi escolhida para tirar proveito de fontes de energias verdes nas proximidades.

Uma série de recursos de planejamento, no entanto, atrasou a aprovação da obra. Apesar disso, a Alta Corte da Irlanda decidiu, em outubro do ano passado, que a construção do data center poderia finalmente começar. A medida, no entanto, não foi suficiente.

"Apesar de nossos melhores esforços, atrasos no processo de aprovação nos forçaram a fazer outros planos e não poderemos mais avançar com o data center", disse a Apple em comunicado divulgado à Suprema Corte na quinta-feira.

A novidade pode trazer prejuízos para a situação econômica da Irlanda que depende de empresas estrangeiras e multinacionais para a criação de um em cada 10 postos de trabalho no país. O país prevê ainda que grandes investimentos como centros de dados, como forma de garantir a presença dessas empresas no local.

Leis federais também estão em fase de planejamento para incluir a construção de data centers como infraestrutura estratégica, permitindo que eles passem pelo processo de planejamento com mais rapidez.

“O governo fez tudo o que podia para apoiar este investimento... Estes atrasos, pelo menos, sublinharam a nossa necessidade de tornar mais eficientes os processos legais e de planejamento do Estado.” disse a ministra da Irlanda, Heather Humphreys, em um comunicado.