Carlo Allegri/Reuters - 4/1/2022 Dona do iPhone, Apple é a empresa mais valiosa do mundo

A Apple deve adiar o lançamento do tão aguardado “iPhone dobrável” para 2025, de acordo com informações da consultoria Display Supply Chain Consultants (DSCC), que diz ter obtido informações sobre o novo produto. Antes, a expectativa do mercado era para o segundo semestre de 2023, embora não haja detalhes sobre como deve ser o aparelho, além de ter uma tela sensível ao toque flexível.

Além disso, a Apple estuda lançar um novo modelo do MacBook, cuja tela teria cerca de 20 polegadas e poderia ser dobrada. Segundo a consultoria, esse seria um novo produto para a empresa, que tornaria o dispositivo não só um notebook com teclado, mas também um monitor ou teclado externo — o que significaria uma opção para incrementar a usabilidade de iPad e iPhone, por exemplo. No entanto, a previsão de lançamento deve ficar para 2026 ou 2027.

O atraso da Apple no mercado de dispositivos dobráveis dá folga à Samsung e Motorola, que já têm aparelhos flexíveis, como o Galaxy Flip Z e o Motorola Razr. Ao mesmo tempo, fabricantes de televisores investem na tecnologia, com protótipos de TVs curvadas que se adaptam ao ambiente.