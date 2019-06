Stefanie Loos/Reuters É esperado que este ano a Apple anuncie três novos modelos de iPhone em setembro

Em 2020, os iPhones terão suporte à conexão 5G. Essa previsão é do analista Ming-Chi Kuo, da consultoria KGI Securities, que tradicionalmente acerta suas previsões para os smartphones da Apple. Ele afirma que no ano que vem serão lançados três iPhones com tela OLED: um com visor de 5,4 polegadas, outro com 6,7 polegadas e um terceiro modelo mais barato de 6,1 polegadas.

A título de comparação, o iPhone XS tem tela de 5,8 polegadas, o iPhone XS Max tem 6,5 polegadas e o XR tem 6,1 polegadas. Isso sugere que, segundo Kuo, a Apple vai reduzir o tamanho de um topo de linha e aumentar a tela do seu smartphone maior.

Segundo Kuo, apenas os dois modelos topo de linha da Apple em 2020 terão chips da Qualcomm com 5G – o celular mais barato terá apenas a rede 4G. De acordo com o site MacRumors, o analista acredita que a Apple terá seu próprio chip 5G por volta de 2022 e 2023, o que deve diminuir a dependência da empresa em relação à Qualcomm.

É esperado que este ano a Apple anuncie três novos modelos de iPhone em setembro. Rumores apontam que os aparelhos devem ter o mesmo tamanho de tela dos seus antecessores. Os celulares devem ter três câmeras. Além disso, é provável que os modelos topo de linha tenham um recurso para iPhones funcionarem como carregadores de bateria de outros dispositivos.