Mike Seagar/Reuters Apple deve lançar pacote de serviços de assinatura

A Apple está preparando um pacotão de assinaturas que permitirá aos clientes acessar vários dos serviços digitais da empresa a um preço mensal mais baixo, informou a Bloomberg nesta quinta-feira, 13.

O pacote, chamado de Apple One dentro da empresa, deve ser lançados em outubro junto com a nova linha de iPhones, disse a reportagem, citando pessoas com conhecimento do assunto.

O pacote é projetado para encorajar os clientes a assinarem mais serviços da Apple, o que irá gerar mais receita recorrente, de acordo com a matéria. A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A divisão de serviços da Apple, que inclui o iCloud e o Apple Music, têm crescido em um ritmo rápido à medida que a empresa adiciona mais ofertas digitais para diversificar suas fontes de receita em um momento em que as vendas do iPhone começam a desacelerar nos principais mercados.

De acordo com a Bloomberg, a empresa também está desenvolvendo uma nova assinatura para aulas virtuais de ginástica que podem ser acessadas por meio de aplicativos no iPhone, iPad e Apple TV e serão oferecidas em um pacote mais caro com o restante de seus serviços.

O serviço competirá com as aulas virtuais oferecidas por empresas como Peloton Interactive e Nike, acrescentou.

Com milhões de norte-americanos optando por se exercitar em casa, a demanda por aplicativos fitness está aumentando. Enquanto a Peloton ultrapassou 1 milhão de assinantes em maio, a Nike disse que adicionou 25 milhões de novos membros no quarto trimestre fiscal em todas as suas plataformas.