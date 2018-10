REUTERS/Yuya Shino Serviço de streaming de vídeo da Apple terá programas originais

O serviço de streaming de vídeo da Apple, que deve ser parecido com o Netflix e o Amazon Prime Video, será lançado no primeiro semestre de 2019. As informações são do site norte-americano The Information, que conversou com três pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo a reportagem, o serviço será disponibilizado inicialmente apenas para os Estados Unidos -- a previsão é de que, nos meses seguintes, ele chegue a mais de cem países.

O serviço de streaming da Apple será gratuito para os usuários que usam o sistema operacional iOS, seja no iPhone ou no iPad. Além disso, há informações de que a empresa pretende não disponibilizar o serviço para outros aparelhos, como celulares Android ou PCs.

De acordo com o The Information, o novo recurso da Apple terá programas originais, mas também permitirá que usuários assinem canais de outras empresas. No ano passado, uma reportagem do Wall Street Journal noticiou um investimento de US$ 1 bilhão da Apple em conteúdos originais em vídeo, o que inclui aquisições e produções de programas de TV.

Competição. A Apple está entrando em um mercado em que já existem dois nomes fortes, Amazon e Netflix, que demoraram anos para serem reconhecidas por suas produções originais e receberem títulos em premiações. Pode ser difícil para a Apple chegar agora e criar o mesmo ambiente de produção. Entretanto, a empresa tem dinheiro para gastar nessa briga – em agosto, a Apple atingiu a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Além disso, suas reservas são suficientes para comprar, por exemplo, toda a Netflix.