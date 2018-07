Reprodução

A Apple nunca foi conhecida por ser um empresa que emprega a diversidade de gênero. Nos eventos de lançamentos de novos produtos, a figura masculina é predominante na apresentação. No show da última quarta-feira, 9, o problema foi ainda mais intensificado. Uma figura feminina surgiu por alguns instantes, pela primeira vez. A ideia, porém, não foi bem recebida.

Além de ser apenas a fotografia de uma mulher, a imagem foi usada como exemplo por Eric Snowden, diretor de design da Adobe, para aplicar um sorriso no semblante sério da modelo. Toda a cena ainda foi acompanhada por uma fala que tornou os ânimos ainda mais exaltados. “Eu queria que ela tivesse um pouco mais de um sorriso ”, disse ele. “Felizmente, temos um app para isso.”

Apesar do aplauso retumbante que aconteceu no auditório após a modificação no rosto da mulher, usuários do Twitter criticavam toda a ação. O jornal The Guardian, por exemplo, publicou um tuíte dizendo ”Depois de tudo que a Apple apanhou por causa das mulheres, eles escolhem editar o rosto de uma mulher no Photoshop. Não posso com isso.”

Outros usuários acusaram a Apple de “promover sexismo portátil desde 2015.” Vários veículos de tecnologia mostraram repúdio ao acontecimento. O Techinsider, por exemplo, disse que ”há muitos argumentos pelos quais a gente não deve dizer às mulheres que sorriam. Algumas consideram isso uma forma de assédio.”

A Apple não se pronunciou sobre o acontecimento.