Brendon Thorne/Bloomberg Apesar das críticas das gigantes, há empresas de aplicativos que pedem por regulações no setor

As gigantes de tecnologia estão respondendo aos esforços do governo americano para frear monopólios no setor. Segundo o canal americano CNBC, a Apple enviou uma carta a legisladores do país nesta terça-feira, 18, argumentando que os projetos de lei antitruste que estão em discussão no Senado poderiam aumentar o risco de violações de segurança para usuários. O Google também afirmou que as regulações poderiam prejudicar a capacidade da empresa de integrar recursos de segurança em seus serviços.

O Senado dos Estados Unidos deve discutir dois projetos de lei sobre concorrência nesta semana. Um deles pretende proibir as plataformas dominantes de favorecer seus próprios produtos em detrimento dos rivais. O outro quer impedir que lojas de aplicativos, como as plataformas da Apple e do Google, obriguem desenvolvedores a usarem seus sistemas de pagamento.

A Apple argumenta que seu controle sobre a loja de aplicativos App Store é essencial para garantir uma experiência segura e privada aos usuários. "As regulações colocariam os consumidores em risco devido ao risco de violações de privacidade e segurança”, afirmou a Apple ao Senado, em documento visto pela CNBC.

Em publicação feita no blog da empresa, Kent Walker, presidente de assuntos globais e diretor jurídico do Google e da Alphabet, afirmou que a companhia está preocupada com a consequência das legislações.

“As leis antitruste visam garantir que as empresas estejam competindo para construir seus melhores produtos para os consumidores. Mas as propostas vagas e abrangentes dessas regulações afetariam produtos populares que ajudam consumidores e pequenas empresas”, afirmou.

Apesar das críticas das gigantes, tem quem defenda as regulações no setor. Uma coalizão de aplicativos, organizada pela Epic e pelo Spotify, pede mudanças no mercado. “Avançar esta importante legislação envia uma mensagem clara e inequívoca de que o controle monopolista do ecossistema de aplicativos não é mais aceitável”, disse o grupo nesta segunda-feira.