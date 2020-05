A Apple e o Google anunciam nesta segunda-feira, 4, novidades sobre seu sistema de rastreamento para combate ao novo coronavírus. Anunciado no mês passado, o esforço das duas empresas vai usar a tecnologia Bluetooth para determinar se um usuário de smartphone Android ou iOS esteve em contato com alguém infectado pelo novo coronavírus. Para isso funcionar, as empresas criaram uma base de programação conjunta, colocada à disposição de autoridades de saúde, e também fizeram atualizações em suas plataformas.

Nesta tarde, as duas empresas divulgaram a primeira versão de códigos de exemplo para quem quiser desenvolver um aplicativo que contenha essa tecnologia, tanto para o Android quanto para o iPhone. Também revelaram a interface de usuários (UI) para esses aplicativos e divulgaram regras de privacidade e conduta para quem se dispuser a criar um aplicativo do tipo.

Apple/Google Sistema mostra telas em que o usuário confirma que testou positivo para o coronavírus

Segundo as duas empresas, os desenvolvedores de aplicativos terão de obedecer aos seguintes pontos:

- os aplicativos terão de ser criados por ou para uma autoridade de saúde pública e só podem ser usados para combater o novo coronavírus;

- os aplicativos terão de pedir consentimento ao usuário para serem utilizados;

- os aplicativos devem pedir consentimento do usuário para captar seus dados e também para compartilhar informações sobre um teste positivo da covid-19;

- os aplicativos devem coletar a menor quantidade de dados o possível e as informações só podem ser usadas para combate ao coronavírus. Todos os outros usos dos dados, incluindo publicidade direcionada, são proibidos;

- os aplicativos estão proibidos de pedir para acessar a geolocalização do usuário;

- o uso da base de dados estará restrito a um aplicativo por país, para evitar a fragmentação; a exceção fica por conta de países que adotarem uma abordagem local de combate ao coronavírus.

Além disso, as empresas dizem que também vão lançar novas atualizações para o sistema e a base de dados para desenvolvedores nas próximas semanas, bem como novidades para a documentação de protocolos Bluetooth e de criptografia usados na ferramenta.