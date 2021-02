Mark Lennihan/AP Photo Apple estaria planejando produzir um carro elétrico até 2024

A Apple e a Kia, braço da Hyundai, estão nas últimas etapas para fechar um acordo que permitiria que a criadora do iPhone e a montadora sul-coreana fabricassem um carro autônomo na Geórgia, nos Estados Unidos, em 2024, conforme reportou na quarta-feira 3 o canal de televisão CNBC, citando múltiplas fontes internas que falaram sob condição de anonimato.

A CNBC afirma que, além disso, é possível que a Apple esteja em negociação com outras montadoras e que a empresa exige que a montagem ocorra na América do Norte para que a gigante da tecnologia tenha total controle sobre o sistema operacional e sobre as peças do veículo. O prazo de 2024 é incerto e pode ser adiado, assim como o acordo pode ser descartado de última hora, diz o canal de TV americano.

A notícia surge na esteira de outros rumores que têm surgido na imprensa, que anteriormente afirmaram que o acordo entre a americana e a coreana seria firmado em março deste ano. Em janeiro, a Hyundai confirmou, sem detalhar, que as negociações com a Apple estavam em andamento

"Os Apple Car não serão desenhados para ter um motorista e serão veículos elétricos autônomos para operar na última milha", disse uma das fontes à CNBC, em referência às rotas de entrega. Por isso, não está claro se o projeto da Apple é construir primeiro um veículo como vans ou caminhões próprios para o setor de logística — e, quando a tecnologia estiver amadurecida o suficiente, montar um carro para o consumidor final

Chamado informalmente de Apple Car pela imprensa, a possibilidade de fabricar um veículo nunca foi confirmada pela empresa americana, conhecida por manter os segredos até o último minuto. No entanto, rumores de um carro autônomo circulam desde 2014, quando surgiu o Projeto Titan, codinome interno na empresa para o desenvolvimento de um automóvel que andasse sem motorista. Desde então, diversos executivos de montadoras como BMW, Audi e Volkswagen foram contratados pela Apple.

A Hyundai, por sua vez, vem investindo em diversas novas formas de mobilidade, como carros voadores de pouso vertical (eVTOL) para a Uber, um projeto próprio de veículos autônomo e carros elétricos.