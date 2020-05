Mike Segar/Reuters Apple está valendo cerca de US$ 100 bi a mais que o PIB do Brasil em 2019

Pode uma empresa valer mais que o Produto Interno Bruto (PIB) de uma nação inteira, mesmo ela tendo uma das maiores economias do mundo? Bem, se essa nação for o Brasil, pode sim: com a desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias, empresas como Apple e Microsoft têm valor de mercado superior ao do PIB brasileiro em 2019.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB brasileiro em 2019 foi de R$ 7,3 bilhões. Utilizando a cotação das 15h (horário de brasília) desta quinta-feira, de R$ 5,88, isso significa que o PIB brasileiro do ano passado vale US$ 1,24 trilhão. No mesmo momento, o valor de mercado da Microsoft atinge US$ 1,349 trilhão na bolsa de valores norte-americana Nasdaq.

A empresa fundada por Bill Gates não é a única a superar o valor do PIB brasileiro: a Apple, que neste momento está avaliada em US$ 1,327 trilhão, também atinge essa marca.

E se, por acaso, o real se desvalorizar mais frente ao dólar, chegando à taxa de conversão de R$ 6,15 para US$ 1, a Amazon também vai ultrapassar o PIB brasileiro de 2019 – neste momento, a gigante varejista americana está avaliada em US$ 1,186 trilhão. Para isso acontecer, a moeda americana tem de ter uma valorização de 4,6% no mercado.