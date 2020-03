Ng Han Guan/AP Apesar dos cancelamentos, a SXSW confirmou a realização do festival

Apple e Netflix disseram nesta quinta-feira, 5, que não vão participar do festival de música e tecnologia South by Southwest (SXSW), que será realizado no final deste mês, em meio ao surto de coronavírus.

O número de mortos nos Estados Unidos por infecções por coronavírus aumentou para 11 na quarta-feira, 4, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou uma emergência em todo o estado em meio ao maior surto do país.

O Facebook havia dito no início desta semana que não participaria do festival.

Os representantes do evento não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Os organizadores do festival de música e tecnologia South by Southwest, a ser realizado em Austin, Texas, disseram no mês passado que o evento continuaria conforme o planejado, apesar dos cancelamentos relacionados ao vírus.

O surto interrompeu outras conferências e reuniões de tecnologia, incluindo o Mobile World Congress em Barcelona e o evento anual de desenvolvedores do Google, Google I/O. As empresas também mudaram seus planos de trabalho e viagens.

A IBM disse na quarta-feira que sua conferência de desenvolvedores 'IBM Think 2020' será um evento on-line e acontecerá de 5 a 7 de maio. A empresa disse que emitiu novas restrições de viagem até o final de março.