Foto: Nokia Museum Primeira investida da Nokia no mercado de telefonia celular, o Cityman já seria importante por sua relevância histórica, mas ele foi um exemplo de bom design para a época dos tijolos e ajudou a empresa a conquistar cerca de 15% do mercado, uma fatia respeitável para um aparelho de estreia.

Foto: Divulgação Um verdadeiro ícone da marca, o 5110 tinha uma bateria que durava dias, permitia a customização por meio de capas coloridas e ainda vinha com o famoso “jogo da cobrinha” que fazia a alegria dos entediados.

Sucesso absoluto, o 3210 teve mais de 150 milhões de unidades vendidas e está na memória afetiva de muitos amantes de tecnologia como o primeiro celular da infância ou juventude, além de ser tido como um aparelho inquebrável e exemplo a ser seguido para os smartphones de hoje, bem mais frágeis.

Foto: Divulgação Além de ter tela colorida, câmera que permitia tirar fotos e gravar vídeos, e um design arredondado para a distribuição dos botões faciais, ele rodava o sistema operacional Symbian Series 60 e tinha 3,4 MB de armazenamento, o que era uma memória respeitável para a época.

Muitos nem lembram que o N-Gage era também um celular, pois o aparelho ficou conhecido por ser um híbrido de telefone e videogame portátil que concorreu com o Game Boy Advance e contou com jogos de peso como Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, FIFA, Civilization, Tomb Raider e Call of Duty. Embora tivesse funções online inovadoras para a época, o console tinha sérios problemas de praticidade e acabou não vingando.

Foto: Divulgação O 6810 deslizava um painel de teclas para oferecer um teclado qwerty, o que permitia o usuário digitar muito mais rápido do que pelas teclas alfanuméricas que eram o padrão até então. Em um mundo no qual os e-mails já eram tão comuns quanto as chamadas de voz, esse recurso pode ter sido executado de maneira desajeitada, mas era extremamente útil.

Foto: Divulgação A percepção de que os celulares se tornariam cada vez mais inteligentes, acumulariam funções designadas anteriormente a outros aparelhos e, eventualmente, seriam verdadeiros computadores de bolso começava a se formar. Vale lembrar que esse telefone foi lançado dois anos antes do primeiro iPhone. Por isso, o N90 parecia uma câmera digital e apontava para um futuro em que os aparelhos teriam múltiplas funções, das quais as ligações seriam apenas uma.

Foto: Divulgação Concebido como um aparelho popular, o 1110 abriu as portas para que muitas pessoas em países em desenvolvimento pudessem ter acesso à telefonia móvel, motivo pelo qual ele vendeu mais de 250 milhões de unidades.

Foto: Divulgação Seguindo a lógica do N90, o N93 tinha o foco na experiência multimídia. Sua tela dobrava e girava para ficar como uma câmera digital e a tela tinha qualidade superior para exibir vídeos. Já em 2006, oferecia acesso a conexão Wi-Fi e 3G, o que reforçava a visão de convergência entre celulares e computadores.

Foto: Divulgação No ano em que o iPhone foi lançado, a Nokia havia investido no N95, um computador portátil que contava com um teclado deslizável, um navegador compatível com flash, GPS, entre outras funções que foram esquecidas meses depois por causa do fruto apresentado por Steve Jobs. Esse pode ser tido como o primeiro smartphone de todos os tempos.

Foto: Divulgação Tentando manter a hegemonia no setor de telefonia móvel, com a disputa entre iPhones e aparelhos com Android se tornando cada vez mais acirrada, a Nokia lançou o N900 na contramão do mercado, com teclado físico e deslizável e rodando a plataforma Maemo, baseada em Linux.

Dona da maior fatia do mercado de smartphones até 2012, a Nokia se viu incomodada com o surgimento do Android e do iOS, e perdeu terreno ano a ano. Após uma série de lançamentos ofuscados pelos sistemas operacionais do Google e da Apple, e vendo a Samsung tomar a liderança, a empresa apostou na série Lumia, que trouxe o Windows para o mercado mobile.