Mike Segar/Reuters Apple é uma das principais empresas de tecnologia do mundo

A Apple e a Samsung resolveram encerrar nesta quarta-feira, 27, uma disputa sobre patentes de tecnologias utilizadas em smartphones que se arrastava há sete anos nas cortes de Justiça norte-americanas. Os termos do acordo, divulgado por meio de documentos judiciais, não foram divulgados – as duas empresas não comentaram o assunto.

O acordo encerra uma batalha de patentes que a Apple travava contra a Samsung desde 2011 por alegações de que o conglomerado sul-coreano violou patentes do grupo norte-americano ao copiar o design do iPhone.

Em maio, um júri dos EUA decidiu que a Samsung deveria pagar US$ 539 milhões à empresa do Vale do Silício pela violação de patentes. A Samsung já havia pago US$ 399 milhões e precisaria fazer um pagamento adicional à Apple de quase 140 milhões se a decisão fosse mantida. Com o acordo desta quarta-feira, o valor que a sul-coreana pagará de fato à Apple não ficou imediatamente claro.

Para analistas, a batalha pode ter sido encerrada por ser pouco produtiva. "Depois de quase uma década de disputas, milhões foram gastos com advogados e, no fim do dia, nenhum produto deixou o mercado", disse Brian J. Love, professor de direito da Universidade de Santa Clara, ao jornal americano The New York Times. Além disso, apesar de ter vencido a batalha na Justiça, a Apple não conseguiu se aproveitar de sua vantagem competitiva no mercado, disse o professor.