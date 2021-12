Carlos Garcia Rawlins/Reuters Apple destaca os apps e games das lojas de aplicativos de suas plataformas

A Apple divulgou nesta quinta-feira, 2, a lista com os aplicativos e games para iPhone e iPad favoritos da empresa durante o ano de 2021. Conhecido como App Store Award, o prêmio acontece todo fim de ano há uma década e tem como intenção destacar as novidades lançadas na loja de aplicativos do iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

O aplicativo vencedor no iPhone foi Toca Life: World, escolhido pela gigante da tecnologia por incentivar as crianças a se expressar e a trabalhar habilidades emocionais. Já o jogo League of Legends: Wild Rift foi o vencedor nos jogos ao transformar a experiência vista no PC para smartphones.

No iPad, o ganhador foi o editor de vídeo Luma Fusion, que, diz a Apple, promete edição com qualidade de cinema. O game de tablet escolhido foi Marvel Future Revolution, com jogo de luta com os heróis dos quadrinhos.

Para Mac, o destaque é o Craft, dedicado a produtividade por unir notas, processador de texto e organizador de documentos em uma só aplicação. Myst, remake do jogo de 1993, ganhou o pódio na categoria de games para os computadores da Apple.

O destaque do relógio inteligente da Apple, o Apple Watch, foi para o aplicativo de previsão do tempo Carrot Weather, que usa predição climática e um robô sarcátisco para mostrar o clima no pulso dos usuários. No aparelho Apple TV, o jogo Space Marshals 3 é um faroeste espacial que chamou a atenção dos editores da empresa.

O serviço exclusivo de jogos Apple Arcade também teve um destaque: Fantasian, épico de RPG do mesmo criador da franquia Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. Segundo a companhia, o jogo ganhou destaque pelo estilo artístico "incrível" e pela trilha sonora "fantástica".

Por fim, a Apple apontou três aplicativos que foram tendência no ano: o sucesso multiplataforma de quarentena Among Us!, o editor de imagem Canva e o aplicativo de relacionamento Bumble.

Mais populares

Em outra lista, a Apple dividiu os aplicativos e games mais populares entre o público em duas categorias: gratuitos e pagos. O ranking leva em consideração apenas o que foi mais baixado por usuários no Brasil.

Segundo a lista da Apple, o aplicativo da varejista Shopee foi o grande destaque de 2021 no iOS, seguido pela rede social Kwai, o WhatsApp, TikTok, Instagram e YouTube. Já entre os apps pagos, os mais populares foram As Semanas Mágicas (um diário para recém-nascidos), Facetune (de edição de selfies) e Touch Retouch (de edição de fotos).

Já os jogos gratuitos mais baixos no iPhone foram o sucesso de quarentena Garena Free Fire, Subway Surfers e 8 Ball Pool. Os games pagos mais populares entre os brasileiros foram Minecraft, Plague Inc. e Pou.

No iPad, os apps gratuitos mais famosos em 2021 foram o serviço de streaming Disney+, o Calculadora para ipad (lembrando que, há 11 anos no mercado, o tablet da Apple não possui uma calculadora nativa do sistema) e YouTube. Já os pagos foram Good Notes 5 (para fazer anotações), Procreate (para desenho digital) e Notability (também de anotações).

Os jogos de destaque do tablet da Apple foram Roblox, Among Us! e PK XD. Já os pagos foram Minecraft, Bloons TD 6 e Pou.