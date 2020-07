John Taggart/The New York Times No acordo com a Irlanda, a Apple teve a carga tributária reduzida em 2014 para 0,005%

A Apple obteve uma grande vitória na quarta-feira, 15, quando o segundo tribunal mais alto da Europa rejeitou uma ordem da União Europeia de que a fabricante do iPhone pagasse £ 13 bilhões (US $ 15 bilhões) em impostos atrasados ​​irlandeses, causando um golpe nas tentativas do bloco de reprimir acordos fiscais.

Em seu pedido, há quatro anos, a Comissão Europeia disse que a Apple se beneficiou de auxílios estatais ilegais por meio de duas decisões tributárias irlandesas que reduziram artificialmente sua carga tributária por mais de duas décadas — para 0,005% em 2014.

"O Tribunal Geral anula a decisão impugnada porque a Comissão não conseguiu demonstrar com a norma jurídica necessária que havia uma vantagem para os fins do artigo 107 (1) TFUE1", disseram os juízes, referindo-se às regras de concorrência da UE.

Eles disseram que o executivo da UE estava errado ao dizer que as duas subsidiárias irlandesas da Apple — Apple Sales International (ASI) e Apple Operations Europe (AOE) - receberam uma vantagem econômica seletiva e, por extensão, auxílio estatal.

A Apple acolheu a decisão, dizendo que o caso não era sobre quanto imposto paga, mas onde é exigido o pagamento. A Irlanda — que recorreu da decisão da Comissão ao lado da Apple — disse que sempre ficou claro que não havia dado tratamento especial à empresa norte-americana.

A derrota de Margrethe Vestager, comissária europeia, pode enfraquecer ou atrasar os processos pendentes contra os acordos da Ikea e Nike com a Holanda, bem como o acordo de Huhtamaki com o Luxemburgo.

Vestager, que fez da repressão tributária uma peça central de seu tempo no cargo, viu a mesma corte no ano passado anular sua demanda pela Starbucks de pagar até £ 30 milhões em impostos atrasados ​​holandeses. Em outro caso, o tribunal também rejeitou sua decisão contra um regime tributário belga para 39 multinacionais.

Vestager disse que estudaria a sentença do tribunal e refletiria sobre possíveis próximos passos. A Comissão pode recorrer de questões de direito para o Tribunal de Justiça da UE, o Tribunal Superior da Europa.

A Comissão, que foi ordenada pelo tribunal a pagar os custos legais da Apple e da Irlanda, ainda pode salvar seu caso, disse Dimitrios Kyriazis, chefe da Faculdade de Direito do New College of Humanities, em Londres.

"Sua derrota é muito semelhante à derrota nos casos da Starbucks, ou seja, venceu em questões de princípio jurídico e perdeu devido à alocação de ônus probatórios", disse ele.

"É mais provável que a Comissão adote novamente uma decisão contra a Irlanda e a Apple e tente mostrar exatamente como as decisões fiscais concederam à AOE e à ASI uma vantagem seletiva", disse ele.

Irlanda em destaque

A Rede Europeia de Dívida e Desenvolvimento (Eurodad, na sigla em inglês) disse que o julgamento mostrou a necessidade de reforma tributária das empresas na Europa.

"A decisão judicial de hoje ilustra como é difícil usar as regras da UE em matéria de auxílios estatais para cobrar impostos. Se tivéssemos um sistema tributário corporativo adequado, não precisaríamos de processos judiciais longos para descobrir se é legal para empresas multinacionais pagar menos de 1% em impostos ", disse sua coordenadora de justiça tributária, Tove Maria Ryding.

A decisão coloca o regime tributário da Irlanda de volta ao centro das atenções em um momento delicado. Com as tentativas de obter um acordo global sobre a tributação das multinacionais, os planos para um imposto da UE podem ser revividos, colocando as baixas taxas de Dublin na linha de fogo.

As multinacionais, atraídas pelos baixos impostos da Irlanda, empregam cerca de 250 mil pessoas no país, representando um em cada dez trabalhadores no final do ano passado.

No entanto, o governo tem enfrentado fortes críticas dos partidos da oposição por lutar contra um aumento de impostos que chegaria a £ 14 bilhões, incluindo juros, e poderia ter coberto pelo menos metade da previsão de déficit orçamentário que chegaria a 10% do total do PIB este ano.

"Este é um dia ruim para o contribuinte", disse Pearse Doherty, porta-voz das finanças do principal partido da oposição, Sinn Fein. "Enquanto o Departamento de Finanças pode estar pensando que este é um bom dia para eles, moralmente este é um dia terrível."