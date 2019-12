Mark Lennihan/AP Photo Apple poderia estar desenvolvendo tecnologia para satélites

A próxima fronteira da Apple pode ser o espaço: a empresa estaria trabalhando em tecnologia de satélites. Segundo uma reportagem da Bloomberg, a empresa contratou engenheiros aeroespaciais para trabalhar em uma equipe com designers de satélites e antenas. O objetivo do projeto seria desenvolver comunicação direta via satélite entre os dispositivos da empresa, o que eliminaria a necessidade de uma operadora telefônica entre os clientes da companhia.

O projeto ainda está em estágio inicial, e ainda não é possível saber se a Apple desenvolverá hardware de satélite - a empresa pode estar projetando apenas equipamentos de telecomunicação orbital. A tecnologia poderia ser usada para transmitir dados diretamente para dispositivos da marca, além de oferecer melhores dados de geolocalização.

A Apple teria contratado veteranos da indústria aeroespacial, Michael Trela e John Fenwick, ex-funcionários da Skybox Imaging. Os dois chegaram a liderar projetos do tipo no Google. Além deles, diversos outros executivos e especialistas já teriam sido contratados. Um dos obstáculos da equipe seria evitar a necessidade de operações terrestres para receber sinais de satélite antes que as informações possam ser retransmitidas para os celulares.

Com o interesse da empresa, o setor de satélites vê interesse renovado de gigantes tecnológicas - depois do trabalho realizado pelo Google, Amazon e SpaceX também estão trabalhando em projetos de satélite visando as telecomunicações