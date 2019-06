Cooper Neill/The New York Times A startup Drive.ai já levantou cerca de US$ 77 milhões em investimento

A Apple está perto de comprar a startup de carros autônomos Drive.ai. Com o negócio, a dona do iPhone pretende turbinar o seu próprio projeto de carros autônomos, agregando à equipe mais engenheiros com experiência na tecnologia. A notícia é do site The Information – a reportagem não revelou o preço do acordo.

A startup Drive.ai foi fundada em 2015 e já levantou cerca de US$ 77 milhões em investimento. Em 2017, a empresa foi avaliada em US$ 200 milhões de acordo com dados do Pitchbook. Apesar de a Drive.ai ter um número limitado de testes em andamento, a tecnologia de carros autônomos da empresa é considerada superior à da Apple

Segundo a reportagem, o tipo de acordo entre as duas empresas prevê que dezenas de funcionários da Drive.ai trabalhem para a Apple.

As duas empresas não comentaram o assunto.

A dona do iPhone está de olho no setor de carros autônomos há algum tempo. Dentro da empresa, há um projeto chamado Titan, responsável por fazer pesquisas para desenvolvimento de carros autônomos. Em agosto do ano passado, a Apple contratou Doug Field, vice-presidente de engenharia da Tesla para liderar a equipe do Titan. Entretanto, o site CNBC noticiou no começo deste ano que a Apple demitiu mais de 200 funcionários que integravam o projeto – as demissões foram apontadas como uma reestruturação decidida pela nova liderança.